«Они не проиграли вообще». Губернатор Нижегородской области — о серии СКА — «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал сыгранные матчи второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо».
«Они не проиграли вообще, это была победа силы духа! Продолжаем борьбу дома!» — приводит слова Никитина «Нижегородская правда».
Напомним, сегодня, 20 марта, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» «Торпедо» примет СКА в третьем матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 2-0 в пользу СКА. Матч начнётся в 19:30 мск. В первом матче серии победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА, во второй встрече также были сильнее армейцы — 5:4.
В первом раунде клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее минского «Динамо» в шести матчах. Нижегородское «Торпедо» с общим счётом 4-2 в серии взяло верх над московским «Динамо».
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