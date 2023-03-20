Василевский пропустил четыре и более шайбы в 13-й раз в сезоне

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 34 броска из 38 в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Пятую шайбу «дьяволы» забросили в пустые ворота.
Василевский пропустил не менее четырёх шайб в одной игре в 13-й раз в текущем чемпионате НХЛ. Россиянин потерпел 22-е поражение в сезоне за 53 сыгранных матча. За эти встречи у 28-летнего российского голкипера 91,4% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 2,7.
Воспитанник уфимского хоккея становился обладателем Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов, чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Матч прошёл в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершился победой гостей со счётом 5:2.
- 20 марта 2023
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