Михайлов назвал главную проблему ЦСКА, которую армейцы решили в ходе матча с «Локомотивом»

Двукратный олимпийский чемпион, почётный президент и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов рассказал о матчах второго раунда Кубка Гагарина между московскими армейцами и «Локомотивом».

«Результатом доволен. Правда, первый период во второй игре с командой «Локомотив» крайние нападающие армейцев просто были неузнаваемы. Беззубая игра крайних нападающих в своей зоне привела к тому, что все тяготы борьбы легли на защиту и центральных форвардов. Со второго периода всё исправилось, крайние форварды начали чётко выполнять свои обязанности, в том числе отрабатывать в обороне. Настрой боевой, очень хороший. Очень хорошо отыграл вратарь ЦСКА. Если с таким настроем выходить в Ярославле, то победы придут. Команду ждут две сложные игры, ведь «Локомотиву» надо отмазываться за два поражения. Желаю армейцам хорошей игры и победы», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Следующий матч в серии пройдёт в Ярославле 21 марта и начнётся в 19:30 мск.