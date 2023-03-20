Кожевников: у «Локомотива» нет звёзд и мастеров, а ЦСКА реализует моменты в нужное время

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил серию розыгрыша Кубка Гагарина между ЦСКА и ярославским «Локомотивом».
«Локомотив» сопротивляется, посмотрим по третьей игре, вернутся ли ярославцы в серию. Если будет 3-0 в пользу ЦСКА, то уже вряд ли. С армейцами совсем нельзя расслабляться. Да, в серии с «Северсталью» они ушли в семь встреч, но седьмую же в итоге выиграли, так что это абстрактная вещь, что, дескать, ЦСКА мог вылететь.
У москвичей огромный опыт, молодёжь они накатали, выиграли Кубок Гагарина в прошлом году. У Игоря Никитина в команде нет звёзд. В Ярославле хорошая команда: школа, ребята все бойцы, но мастеров нет. А у ЦСКА есть те, кто может реализовывать моменты в самое важное время. Это мы видим на протяжении плей-офф», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Следующий матч в серии пройдёт в Ярославле 21 марта и начнётся в 19:30 мск.
- 20 марта 2023
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