Р. Ротенберг после победы над «Торпедо» рассказал, какой компонент нужно улучшить СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги третьего матча серии полуфинала Западной конференции с «Торпедо» (4:0, 3-0).
«Хорошая боевая игра плей-офф, сильный соперник. Много меньшинства было, много удалялись, подкорректируем это. Ребята молодцы, забили дважды в меньшинстве, агрессивно сыграли в средней зоне. Николаев отыграл «на ноль»? За счёт игры в обороне, самоотдачи. Впятером в обороне, впятером в атаке. Где были моменты — Николаев молодец, закрыл последний рубеж.
Проблемы в большинстве? Наши резервы. Забили в меньшинстве, спецбригады работали. Большинство — наш резерв. Соперник много играл в большинстве, у нас это отнимало силы. Нам нужно улучшить дисциплину.
Контратака в меньшинстве — это современный хоккей. Сейчас много голов забивают в меньшинстве и в КХЛ, и в НХЛ. Мы не пропустили в меньшинстве, несмотря на то что у соперника хорошее большинство.
Очень рваный ритм игры, почти весь второй период играли в меньшинстве. Галимов в этом сезоне добавил, в прошлой встрече он забил серьёзный гол, когда вылез на пятак и резко бросил в дальнюю девятку. Все работают на команду, забиваем голы. Главное — не удаляться. Этот момент беспокоит. Нужно улучшать дисциплину», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 20 марта 2023
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