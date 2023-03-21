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А. Юдин: СКА в третьем матче с «Торпедо» убедительно показал, почему в серии 3-0

А. Юдин: СКА в третьем матче с «Торпедо» убедительно показал, почему в серии 3-0
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Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал итоги третьего матча серии СКА и «Торпедо», в котором армейцы одержали победу со счетом 4:0.

«В серии СКА и «Торпедо» классный интересный хоккей сохранился и в Нижнем Новгороде, но Питер как раз убедительно показывает, за счёт чего такие матчи выигрывают и почему в серии сейчас 3-0. Штаб армейцев ошибки увидел, работу явно провёл, вчера это все и поняли. У «Торпедо» бросков много, а толку мало, их на контратаках поймали и наказали. СКА в этой серии прибавляет, включается, ответку вот в меньшинстве забросил — кстати, Никишину это уверенности наверняка придаст. И при этом систему игроки СКА не меняют, а вот у Нижнего большие вопросы, как дальше действовать, раз ни куча бросков хаотичных не помогает, ни семь удалений соперника. Времени на перестройку не так много, а упорно биться в ту же дверь, похоже, бесполезно.

Как отнёсся к фразе Ларионова про то, что он меня не знает? Наверное, из США было не видно российский хоккей, сборную — тут я побольше времени провёл. Но, если что, можно всегда у Козырева спросить, он расскажет», — сказал Юдин «Чемпионату».

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