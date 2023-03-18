Ларионов — о словах Юдина про «Торпедо»: а кто такой Юдин? Я просто не знаю

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения во втором матче полуфинала Запада со СКА (4:5, 0-2) прокомментировал слова бывшего защитника нескольких клубов Суперлиги и сборной России, тренера Александра Юдина. Экс-хоккеист сказал, что «выскочки типа «Торпедо» живут, как правило, один сезон», а успехи нижегородцев назвал «стечением обстоятельств».
«Юдин сказал, что «Торпедо» — выскочки? А кто такой Юдин? Я просто не знаю. Стараюсь не комментировать то, что говорят со стороны. Не вижу смысла», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился второй матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 (2:1, 3:3, 0:0).
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