«Питтсбург» покинул зону плей-офф после поражения в матче с «Оттавой»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Для «пингвинов» это поражение стало четвёртым подряд.
В параллельном матче «Флорида Пантерз» уверенно обыграла «Детройт Ред Уингз» (5:2) и набрала 79 очков. Таким образом, «пантеры» обогнали «Питтсбург», на счету которого 78 баллов, и вышли на единоличное восьмое место в Восточной конференции. У обеих команд сыграно по 70 матчей. На седьмой позиции идёт «Нью-Йорк Айлендерс», набравший 80 очков в 71 встрече.
Отметим, что на 10-м месте находится «Оттава Сенаторз», а на 11-м — «Вашингтон Кэпиталз». У команд по 73 очка, но у «сенаторов» сыграно на один матч меньше (70 против 71).
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