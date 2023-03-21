Малкин сравнялся с 10-кратным обладателем Кубка Стэнли Беливо в списке лучших бомбардиров

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, 36-летний форвард набрал своё 1219-е (468+751) очко в 1051-й встрече в НХЛ. Благодаря этому Малкин сравнялся с 10-кратным обладателем Кубка Стэнли, великим нападающим «Монреаль Канадиенс» Жаном Беливо в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Канадский хоккеист набрал 1219 (507+712) в 1125 матчах в НХЛ. Теперь Малкин и Беливо делят 44-ю и 45-ю позиции.

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей льда.