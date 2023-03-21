Овечкин рассказал о поддержке игроков «Вашингтона» после смерти отца

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о временном переезде своей семьи в Вашингтон после ухода из жизни отца Михаила. Овечкин-старший умер 15 февраля после продолжительной болезни. Форвард «Вашингтона» поехал в Москву, чтобы попрощаться с отцом. После этого Александр вернулся в Вашингтон, куда приехали и его мама Татьяна, и брат Михаил.
«Мама приехала сюда впервые с 2018 года? Это отлично. Она наслаждается временем здесь, проводит время с нами. Она давно не была здесь. Каждый день для нас важен. Мы держимся вместе и стараемся делать всё возможное, чтобы просто быть вместе и помогать друг другу.
Поддержка одноклубников? Она была невероятной. Это было трудное время, но команда здорово помогает», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
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