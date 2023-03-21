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«Сочи» расторг контракт с нападающим Бабенко. У него 10 очков за 47 матчей

«Сочи» расторг контракт с нападающим Бабенко. У него 10 очков за 47 матчей
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Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с Егором Бабенко, сообщает официальный телеграм-канал южан.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. Всего в составе «Сочи» Егор Бабенко провёл 66 игр и набрал 17 (7+10) очков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 26-летний нападающий сыграл 126 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач с показателем полезности «-13». Бабенко в лиге выступал за «Ладу», московское «Динамо», «Северсталь» и «Трактор».

Напомним, «Сочи» в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ занял последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка.

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