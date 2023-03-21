Войнов: Знарок — требовательный специалист. Такие люди всё в лицо прямо говорят

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов рассказал о возвращении из НХЛ в КХЛ в 2015 году и о работе с бывшим главным тренером клубов КХЛ и сборной России Олегом Знарком.

«В КХЛ поддержали после скандальной истории в США и возвращения в Россию в 2015 году? Я приехал в Питер, когда в сборной России работал Олег Валерьевич Знарок. Меня начали подпускать потихонечку к национальной команде, вызвали на Кубок Первого канала. На самом деле это было сделано для того, чтобы я почувствовал атмосферу команды, начал восстанавливаться после долгого перерыва. А так заранее сказали, что на турнире я выступать не буду.

Со стороны это выглядело так, что известный игрок возвращается в строй после тяжёлой травмы? Травма больше была эмоциональная, сильный спад. Хотя у меня в тот момент ахилл действительно был порван. Плюс я семь месяцев был без льда. Первый раз я вышел на лёд как раз в Новогорске вместе с Олегом Валерьевичем. И это было первый раз за восемь месяцев.

Какую роль Знарок сыграл в карьере? Мы с ним давно знакомы. Требовательный специалист, мне такие по душе. Такие люди всё в лицо прямо говорят, поэтому и работа с ними идёт честно и открыто», — цитирует Войнова сайт КХЛ.

Войнов в регулярном сезоне провёл 59 матчей, в которых набрал 32 (11+21) очка.