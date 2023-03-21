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«Вашингтон» представил голевой трон Овечкина, сделанный из 802 шайб

«Вашингтон» представил голевой трон Овечкина, сделанный из 802 шайб
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В преддверии домашнего матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Коламбус Блю Джекетс» (в ночь на 22 марта в 2:00 мск) «столичный» клуб представил голевой трон Александра Овечкина, сделанный из 802 шайб.

Фото: «Твиттер» Даррена Ровелла

Отмечается, что «Вашингтон» будет добавлять шайбы по мере того, как Овечкин будет забивать больше голов. Перед матчем с «Коламбусом» пройдёт церемония того, что Александр обошёл Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ, и все игроки «Кэпиталз» во время разминки будут одеты в футболки с номером 8. Болельщики, пришедшие на матч, получат в подарок фигурки Овечкина.

Напомним, в матче с «Миннесотой Уайлд» Овечкин сделал дубль и забросил свои 818-ю и 819-ю шайбы в Национальной хоккейной лиге. До рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в лиге осталось 75 шайб.

«Вашингтон» после 71 матча набрал 73 очка и занимает 11-е место в таблице Востока.

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