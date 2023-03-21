«Локомотив» впервые в серии с ЦСКА забросил в большинстве

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» принимает на своём льду ЦСКА. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу железнодорожников.

На второй минуте стартового отрезка счёт в матче при игре в численном преимуществе открыл форвард ярославцев Иван Чехович с передач Артура Каюмова и Андрея Сергеева. Таким образом, «Локомотив» впервые в серии забросил в большинстве.

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Напомним, московские армейцы лидируют в серии Кубка Гагарина со счётом 2-0. Следующие матчи будут сыграны 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.