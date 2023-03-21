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Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Локомотив» впервые в серии с ЦСКА забросил в большинстве

«Локомотив» впервые в серии с ЦСКА забросил в большинстве
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит третий матч розыгрыша Кубка Гагарина. «Локомотив» принимает на своём льду ЦСКА. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу железнодорожников.

На второй минуте стартового отрезка счёт в матче при игре в численном преимуществе открыл форвард ярославцев Иван Чехович с передач Артура Каюмова и Андрея Сергеева. Таким образом, «Локомотив» впервые в серии забросил в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, московские армейцы лидируют в серии Кубка Гагарина со счётом 2-0. Следующие матчи будут сыграны 23 и, если потребуется, 25, 27, 29 марта. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
21 марта 2023, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Чехович (Каюмов, Сергеев) – 01:28 (5x4)   1:1 Мамин (Каменев, Слепышев) – 08:12 (5x4)   2:1 Чехович (Марченко, Красковский) – 10:21 (5x5)
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