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Андрей Свечников рассказал о своём самочувствии после операции на колене

Андрей Свечников рассказал о своём самочувствии после операции на колене
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Форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников в социальной сети поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал о своём состоянии после операции на колене.

«Спасибо всем за поддержку, на прошлой неделе вы показали свою любовь. Я чувствую себя лучше после операции и с нетерпением жду, когда смогу вернуться к делу. Буду болеть за своих одноклубников на остатке сезона», — написал Свечников.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Свечников пропустит остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.

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