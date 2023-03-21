«Две игры отдали в овертайме, одну — на тупом удалении». И. Воробьёв — о 0-3 в серии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после поражения от «Авангарда» (2:3 ОТ) рассказал о ключевых моментах неудачной игры «Магнитки» в серии.

«Гол Карпова – несомненный позитив от матча. Но у него были хорошие моменты и раньше, просто реализация должна быть лучше. Что мешает преодолевать «дела Хартли»? Они очень солидно играют в обороне, а мы много моментов не реализуем. После игры сказал парням, что нам не хватает чуть-чуть: две игры в овертайме, одну – на тупом удалении. Надо этот момент перебороть и свято верить, что удачу повернём в другую сторону», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч в серии плей-офф состоится в Магнитогорске 23 марта и начнётся в 17:00 мск. Если потребуется, заключительные игры пройдут 25, 27, 29 марта.