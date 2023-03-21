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Сергей Фёдоров назвал причины разгромного поражения ЦСКА от «Локомотива»

Сергей Фёдоров назвал причины разгромного поражения ЦСКА от «Локомотива»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог матча с «Локомотивом» (2:6).

«Чуть получше было начало с нашей стороны, тем не менее со стандарта получили гол. Не скажу, что после этого у нас многое не получалось, но не разобрались с шайбой в паре моментов, и, конечно, нас подвели удаления, хотя мы неплохо играем в этом сегменте. «Локомотив» был заряжен, а у нас не получилось выдать ту энергию, которая нам помогла бы соперничать в течение 60 минут. Думаю, что сегодняшняя игра преподала нам хороший урок.

В плей-офф нельзя расслабляться. Нельзя играть вполсилы, хотя я не думаю, что мы играли вполсилы, но некоторые вещи, которые мы увидели от наших игроков, не соответствовали накалу борьбы. А с учётом того, что соперник проиграл две игры, третья игра является важной для обеих команд. Но сегодня игра была лучше со стороны «Локомотива». Разберём определённые вещи, которые нам нехарактерны, и постараемся в следующий раз показать ту игру, которая приносит нам результат на выезде», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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