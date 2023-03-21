Сергей Фёдоров назвал причины разгромного поражения ЦСКА от «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог матча с «Локомотивом» (2:6).
«Чуть получше было начало с нашей стороны, тем не менее со стандарта получили гол. Не скажу, что после этого у нас многое не получалось, но не разобрались с шайбой в паре моментов, и, конечно, нас подвели удаления, хотя мы неплохо играем в этом сегменте. «Локомотив» был заряжен, а у нас не получилось выдать ту энергию, которая нам помогла бы соперничать в течение 60 минут. Думаю, что сегодняшняя игра преподала нам хороший урок.
В плей-офф нельзя расслабляться. Нельзя играть вполсилы, хотя я не думаю, что мы играли вполсилы, но некоторые вещи, которые мы увидели от наших игроков, не соответствовали накалу борьбы. А с учётом того, что соперник проиграл две игры, третья игра является важной для обеих команд. Но сегодня игра была лучше со стороны «Локомотива». Разберём определённые вещи, которые нам нехарактерны, и постараемся в следующий раз показать ту игру, которая приносит нам результат на выезде», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 21 марта 2023
-
22:31
-
22:27
-
22:17
-
22:14
-
22:12
-
21:56
-
21:48
-
21:32
-
21:23
-
21:12
-
21:05
-
20:58
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:13
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:25
-
19:21
-
18:46
-
18:30
-
18:12
-
17:56
-
17:42
-
17:31
-
17:21
-
17:14
-
17:04