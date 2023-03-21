Никитин – о 6:2: «Локомотив» почувствовал, что можно и нужно обыгрывать ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА (6:2) в матче Кубка Гагарина и оценил хет-трик форварда ярославцев Ивана Чеховича.

«Думаю, что парни почувствовали, что можно и нужно обыгрывать. Болельщикам огромное спасибо за поддержку. Помогли. Но это только одна игра. Счёт в серии 1-2, готовимся к следующему матчу. Когда сегодня мы разговаривали с ребятами, то просили их быть готовым к разным сценариям. Надо было выиграть сегодня, и мы рады победе.

В два раза больше сблокировали бросков нежели в прошлом матче? Сегодня было много ключей к победе. И то, что вы сказали, это один из ключей. Самоотверженность ребят передаётся на лавку, поэтому это очень важный момент в игре.

Чехович? Для нападающего это как определённый допинг, но я считаю, что это командная победа, а Ванька был просто на острие атак. Очень многое сделали ребята, и предыдущий вопрос – с этого тоже всё начиналось. Без голов тяжело выигрывать, поэтому естественно рады за Ваньку, что он помог в этом плане.

Иванов? Игровой момент, это плей-офф, здесь всё по-мужски. Надеемся, что всё будет нормально», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.