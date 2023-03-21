Защитник «Металлурга» Дронов: с 0-3 тяжело отыграться, но будем выходить и биться

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов подвёл итог матча Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (2:3 ОТ) и рассказал об овертаймах в серии с «ястребами».

«Сегодня удача была не на нашей стороне. Тяжело отыграться с 0-3? Конечно. Но ничего не остаётся, выходить и биться – руки у нас развязаны.

Чего хотели добиться сегодня новым сочетанием в большинстве? Мы подтянули большинство, более заточили его под броски. В принципе, мой гол так и получился: на вершину подняли, перепас, бросил – залетела.

В этой серии не получаются удачными овертаймы? Повторюсь, удача отвернулась, надо этот момент перерабатывать», — приводит слова Дронова официальный сайт КХЛ.

Следующий матч в серии плей-офф состоится в Магнитогорске 23 марта и начнётся в 17:00 мск. Если потребуется, заключительные игры пройдут 25, 27, 29 марта.