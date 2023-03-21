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Дементьев: у «Металлурга» есть определённый план. Воробьёв говорит о победе 4-3 в серии

Дементьев: у «Металлурга» есть определённый план. Воробьёв говорит о победе 4-3 в серии
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал серию Кубка Гагарина между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Напомним, омичи ведут в серии 3-0 и находятся в шаге от выхода в финал Восточной конференции.

«Сегодняшний хоккей показывает, что счёт 3-0 в серии не даёт гарантии победы в четвёртом матче. Так что пока четвёртый матч не проигран «Металлургом», нельзя говорить, что «Авангард» выиграл. Да, есть определённые вопросы по самой игре, но мы знаем, какое количество мастеров в составах обеих команд. Я думаю, что у Магнитогорска существует определённый план, к тому же мы видим, что Илья Воробьёв говорит о том, что серия закончится со счётом 4-3 в пользу его команды. Будем верить главному тренеру, потому что он знает своих ребят, свою команду, и как она может играть», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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