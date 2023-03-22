Овечкин среди прочих подарков получил специальное ожерелье в честь 800-й шайбы. Фото

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил множество подарков на церемонии в честь празднования его недавних рекордов. Церемония была посвящена выходу Александра на второе место в списке бомбардиров НХЛ, а также его юбилейному 800-у голу.
Одним из самых красивых подарков стала подписанная советская клюшка с Суперсерии-1974 и шайба, которой Горди Хоу забил первый гол в той серии.
Подписанная Горди Хоу клюшка сборной СССР 1974 года
Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»
В связи с этим достижением хоккеисту досталась также картина с изображением россиянина и Хоу.
Картина с изображением Александра Овечкина и Горди Хоу.
Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»
В честь 800 шайбы Овечкин получил от клуба ещё больше подарков, в том числе этот трофей. Он весит 36 килограмм и сделан из нержавеющей стали и бронзы.
Трофей в честь 800 гола Овечкина
Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»
Ещё одним подарком в честь юбилейного гола стала ювелирное ожерелье.
Цепь в честь 800 гола Александра Овечкина
Фото: Официальный сайт «Вашинтон Кэпиталз»
Цепь в честь 800 гола Александра Овечкина
Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»
Цепь в честь 800 гола Александра Овечкина
Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»
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