Овечкин среди прочих подарков получил специальное ожерелье в честь 800-й шайбы. Фото

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил множество подарков на церемонии в честь празднования его недавних рекордов. Церемония была посвящена выходу Александра на второе место в списке бомбардиров НХЛ, а также его юбилейному 800-у голу.

Одним из самых красивых подарков стала подписанная советская клюшка с Суперсерии-1974 и шайба, которой Горди Хоу забил первый гол в той серии.

Подписанная Горди Хоу клюшка сборной СССР 1974 года Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»

В связи с этим достижением хоккеисту досталась также картина с изображением россиянина и Хоу.

Картина с изображением Александра Овечкина и Горди Хоу. Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»

В честь 800 шайбы Овечкин получил от клуба ещё больше подарков, в том числе этот трофей. Он весит 36 килограмм и сделан из нержавеющей стали и бронзы.

Трофей в честь 800 гола Овечкина Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»

Ещё одним подарком в честь юбилейного гола стала ювелирное ожерелье.

Цепь в честь 800 гола Александра Овечкина Фото: Официальный сайт «Вашинтон Кэпиталз»

Цепь в честь 800 гола Александра Овечкина Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»

Цепь в честь 800 гола Александра Овечкина Фото: Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»