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«Сейв года». Соцсети НХЛ – о невероятном спасении Ильи Сорокина

«Сейв года». Соцсети НХЛ – о невероятном спасении Ильи Сорокина
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:2.

В одном из эпизодов игры, в первом периоде при счёте 1:0 в пользу гостей, российский голкипер Илья Сорокин совершил феноменальный сейв, который перевернул игру.

Официальный аккаунт НХЛ отреагировал на выдающееся спасение россиянина.

«Сорокин совершил сейв года», – подписали видео с невероятным моментом НХЛ в соцсетях.

В этой игре Сорокин совершил 25 сейвов, а после стал второй звездой матча.

Другой российский вратарь Илья Самсонов отразил 22 броска. Он защищал ворота гостей.

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