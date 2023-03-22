Ламорелло стал вторым генменеджером клуба в истории НХЛ, одержавшим 1400 побед

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло одержал 1400 победу в лиге. Он стал лишь вторым генменеджером в истории НХЛ, кому покорилась данная отметка.

Лидером по победам среди генменеджеров НХЛ является Дэвид Пойл, одержавший 1526 побед. 73-летний Пойл занимает эту должность в «Нэшвилле» с первого сезона существования команды (1998 год). Пойл также имеет опыт работы генменеджером в «Вашингтоне».

80-летний Ламорелло начинал свою карьеру генменеджера в «Нью-Джерси». С «Дэвилз» специалист провёл 28 лет, что является рекордным показателем НХЛ. За это время «Девилз» пропустили розыгрыш плей-офф только шесть раз, пять раз выходили в финал Кубка Стэнли и трижды его выигрывали. С 2015 по 2018 годы работал генменеджером в «Торонто». С 2018 года занимает эту должность в «Айлендерс».