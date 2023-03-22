Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» — СКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30

«Торпедо» — СКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 22 марта, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» «Торпедо» примет СКА в четвёртом матче серии 1/2 финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Счёт в серии — 3-0 в пользу СКА.

Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
22 марта 2023, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург

В сезонной серии клубы встречались четыре раза. Три победы одержали армейцы, однако в последней игре сезона между командами сильнее оказались нижегородцы — 2:1 Б. Следующие матчи будут сыграны 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 марта. В первом матче серии победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА, во второй встрече также были сильнее армейцы — 5:4. В третьем матче серии сильнее оказались хоккеисты СКА со счётом 4:0.

Напомним, в первом раунде клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее минского «Динамо» в шести матчах. Нижегородское «Торпедо» с общим счётом 4-2 в серии взяло верх над московским «Динамо».

Хоккей обманывать нельзя. «Адмирал» достоин подражания намного больше, чем «Торпедо» Хоккей обманывать нельзя. «Адмирал» достоин подражания намного больше, чем «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023