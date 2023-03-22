Шарипзянов — о 3:0 в серии с «Металлургом»: нужна ещё победа, и она будет самой трудной

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов считает, что не стоит расслабляться даже при счёте 3:0 в серии плей-офф полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Металлургом». Защитник прокомментировал результат третьего матча серии, в котором омичи одержали победу в овертайме со счётом 3:2.
«Можно ли назвать этот матч ключевым? Не знаю, можно назвать его ключевым или нет, но, естественно, 2:1 и 3:0 в серии – это разные вещи. Здорово, что вышли, выиграли и показали хорошую игру. К сожалению, пропустили гол сразу же после меньшинства, но хорошо, что не сдались. И у Вити Сведберга сегодня 1+1, хорошо влился в игру, показал себя, молодец, он нам очень помогает. Рад, что у него всё хорошо получается, надеюсь, и дальше вам будет помогать команде.
Много моментов создали, у Грицюка в большинстве был отличный шанс. И Демченко сегодня подтащил очень много моментов, как и последних играх, спасибо ему. Я после каждой игры подхожу к нему и говорю, как он нас тащит и хорошо себя показывает. Стараемся ему как можно больше помогать. Ну, а Витя – молодец, что он забил в самый нужный момент.
Ожидали ли счёта 3:0 в серии? Серия идёт до четырёх побед, так что не нужно расслабляться. «Металлург» – хорошая команда, мы будем продолжать, стараться работать на команду. Хорошо вести 3:0 в серии, но нужна ещё одна победа, и она будет самой трудной. У «Магнитки» много мастеров, они будут стараться играть, никто не хочет уступать. Так что мы будем выходить и работать с удвоенной силой, чтобы выиграть эту четвёртую игру», – цитирует Шарипзянова Metaratings.ru.
«Авангард» проведёт четвёртый матч серии с «Металлургом» завтра, 23 марта, в Магнитогорске.
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