Лучший защитник НХЛ: хочу быть на льду, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон обратился к капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину по случаю выхода на второе место в истории НХЛ по количеству голов.

«Поздравляю, Ови! Я знаю, что ты жаждешь большего и ты добьёшься этого. Я хочу быть на льду, когда это [Овечкин побьёт рекорд Гретцки] произойдёт. Желаю всего наилучшего, продолжай в том же духе!» — сказал Карлссон.

Отметим, что шведский защитник является лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром сезона НХЛ среди игроков своего амплуа в нынешнем сезоне. Карлссон принял участие в 71 встрече текущего регулярного чемпионата, забросив 22 шайбы, отдав 65 результативных передач и суммарно записав на свой счёт 87 очков. Шведский защитник занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров сезона среди игроков всех амплуа.

Полный сборник обращений хоккеистов к нападающему «Вашингтона» можно прочитать на «Чемпионате»: