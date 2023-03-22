Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: мы играем так, как мы играем. В этом наша прелесть

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев считает, что четвёртый матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции с «Ак Барсом» был равным, а казанцы наказали дальневосточную команду за ошибку в овертайме (1:2 ОТ).

«Хороший плей-оффный хоккей. Цена ошибки высока здесь. Ошибку мы допустили. Хороший матч, хороший. Ещё раз: цена ошибки высока. Равная игра, равная по броскам, по голевым моментам. Соперник наказал нас за эту ошибку в зоне обороны. Летим в Казань на следующий матч. Серия продолжается.

Не хватило сил на овертайм из-за энергозатратного хоккея, в который играет «Адмирал»? В плей-офф без энергозатратного хоккея не играют. Это не оправдание. Это плей-офф. Мы играем так, как мы играем. В этом наша прелесть», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдёт 24 марта в Казани. Начало встречи — в 19:30 мск.