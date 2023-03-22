Эмоции Радулова после победного гола в ворота «Адмирала»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился четвёртый матч серии полуфинала Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Ак Барсом». Гости одержали победу в овертайме со счётом 2:1.

Победу «Ак Барсу» на шестой минуте овертайма принёс точный бросок Александра Радулова с великолепного паса из-за ворот Дмитрия Воронкова. Сразу после победного гола Радулов в привычном эмоциональном стиле покатился к центру площадки, чтобы обнять голкипера казанцев Тимура Билялова и разделить радость победы с одноклубниками.

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В текущем плей-офф на счету Радулова 10 проведённых матчах, в которых 36-летний нападающий набрал 10 очков — забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.