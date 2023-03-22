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«Единственно верное решение». Глава Федерации Финляндии — о продлении отстранения России

«Единственно верное решение». Глава Федерации Финляндии — о продлении отстранения России
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Президент Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела прокомментировал продление отстранения сборных России и Беларуси от международных турниров на сезон-2023/2024.

«Единственно верное решение. Федерации хоккея Финляндии на протяжении всей специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) придерживалась мнения, что Россия и Беларусь должны быть на время исключены из всех международных хоккейных мероприятий», — приводит слова Нуммелы официальный сайт Федерации хоккея Финляндии.

Напомним, сегодня совет ИИХФ определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024. Таким образом, сборная России пропустит третий чемпионат мира подряд.

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