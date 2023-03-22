СКА заменил вратаря после пяти минут первого периода. Гончарук дважды забил армейцам

В эти минуты в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» проходит четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Торпедо» принимает на своём льду СКА. Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев.

Форвард нижегородцев Сергей Гончарук за первые пять минут матча оформил дубль, забросив на второй и пятой минутах. После второй пропущенной шайбы армейцы заменили вратаря. Вместо Дмитрия Николаева в игру вступил Владислав Подъяпольский.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, в серии лидирует клуб из Санкт-Петербурга 3-0. В первых трёх встречах СКА был сильнее 2:1 ОТ, 5:4 и 4:0.