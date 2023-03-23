Расписание матчей плей-офф КХЛ 23 марта

Сегодня, 23 марта, пройдут очередные матчи второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланированы два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В 17:00 в Магнитогорске «Металлург» примет «Авангард». Команды проведут четвёртую встречу серии. В первом матче омичи вырвали победу в овертайме — 2:1. Во второй встрече «Металлург», проигрывая 0:3, смог сравнять счёт, однако всё равно уступил — 3:4. В третьем матче «ястребы» снова добились победы в овертайме 3:2 ОТ. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Авангарда».
В 19:30 в Ярославле пройдёт четвёртый матч серии между «Локомотивом» и ЦСКА. Армейцы в первой встрече всухую обыграли железнодорожников — 2:0. Во втором матче «Локомотив» к 34-й минуте вёл 2:0, но упустил преимущество и проиграл — 2:3. В третьем матче железнодорожники одержали крупную победу со счётом 6:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА.
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