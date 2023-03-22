Каменский: будем работать над тем, чтобы Россию допустили на международные соревнования

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский прокомментировал продление отстранения сборной России от международных турниров на сезон-2023/2024 и заявил, что необходимо продолжать работу над допуском национальной команды.
«Надежда умирает последней, как говорится. Но, конечно, надеялись, что наконец-то они додумаются, что без российского и белорусского хоккея все соревнования являются неполноценными. Мы ведущая хоккейная страна в мире, поэтому без нас всё проходит не так. Болельщиков меньше, интерес меньше. Поэтому и было мнение, что всё-таки совет примет правильное решение. Но, к сожалению, до них ещё пока не доходит. И это не их желание.
Мы очень рады, что другие виды спорта начинают потихоньку допускать. Мы будем работать над тем, чтобы нас тоже допустили», — приводит слова Каменского «РИА Новости».
Напомним, сборные России и Беларуси после продления отстранения пропустят третий чемпионат мира подряд.
- 22 марта 2023
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