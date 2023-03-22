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Плющев высказался о продлении отстранения сборной России

Плющев высказался о продлении отстранения сборной России
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил продление отстранения сборной России от международных соревнований на сезон-2023/2024.

«Надежда о допуске была всегда. Тем более было много разговоров о нашем возвращении различными федерациями, в том числе и североамериканскими. Но то, что происходит в мире спорта на сегодняшний день, не оставляет нам каких-то позитивных моментов. Но что делать? Будем ждать.

Потеря такой самобытной команды, которой мы когда-то были, определённо сказывается и на зрелищности мирового хоккея, и на конкуренции разных школ. Но объективно мы сейчас не находимся в той стадии, когда можем диктовать мировому сообществу нашу хоккейную идею. Последний чемпионат мира говорит о том, что мы далеко не удачно выступали и нам предстоит довольно большая работа для того, чтобы восстановить наше влияние на международной арене», — цитирует Плющева «РИА Новости».

Напомним, сегодня совет ИИХФ определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024. Таким образом, сборная России пропустит третий чемпионат мира подряд.

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