Сушинский: нужно увеличить регулярку КХЛ. Кто закончил в феврале — отдыхают полгода

Чемпион мира Максим Сушинский предложил увеличить количество матчей регулярного сезона в КХЛ и ответил на вопрос о целесообразности сборов национальной команды России.

«Стоит увеличить регулярный сезон КХЛ. Это давно надо. И не только из-за этого (продления отстранения сборной России. — Прим. «Чемпионата) её увеличивать надо. Некоторые хоккеисты закончили в феврале, а следующие официальные матчи в сентябре. Полгода они будут отдыхать. В тонусе тренировками себя держать полгода, ну хоккей. Какой кайф от спорта в таких постоянных тренировках?

Какая разница, вот сыграли в регулярке 60 или 80 игр? А если увеличить регулярку, плей-офф, то и зрителям будет интересно и хоккеистам лучше. Куда спортсменам без соревновательной составляющей?

А как быть сборной России, имеет она смысл без соревнований? Не знаю, в чём смысл им собираться. Собраться ради того, чтобы собраться. Чтобы друг друга не забыть, что ли? Поддержать коллективный дух сборной. Вот и всё», — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».

Напомним, в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ команды сыграли по 68 матчей.