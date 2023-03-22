Сушинский: нужно увеличить регулярку КХЛ. Кто закончил в феврале — отдыхают полгода

Чемпион мира Максим Сушинский предложил увеличить количество матчей регулярного сезона в КХЛ и ответил на вопрос о целесообразности сборов национальной команды России.
«Стоит увеличить регулярный сезон КХЛ. Это давно надо. И не только из-за этого (продления отстранения сборной России. — Прим. «Чемпионата) её увеличивать надо. Некоторые хоккеисты закончили в феврале, а следующие официальные матчи в сентябре. Полгода они будут отдыхать. В тонусе тренировками себя держать полгода, ну хоккей. Какой кайф от спорта в таких постоянных тренировках?
Какая разница, вот сыграли в регулярке 60 или 80 игр? А если увеличить регулярку, плей-офф, то и зрителям будет интересно и хоккеистам лучше. Куда спортсменам без соревновательной составляющей?
А как быть сборной России, имеет она смысл без соревнований? Не знаю, в чём смысл им собираться. Собраться ради того, чтобы собраться. Чтобы друг друга не забыть, что ли? Поддержать коллективный дух сборной. Вот и всё», — цитирует Сушинского «Спорт день за днём».
Напомним, в регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ команды сыграли по 68 матчей.
- 22 марта 2023
-
21:45
-
21:39
-
21:22
-
21:08
-
21:00
-
20:52
-
20:43
-
20:40
-
20:25
-
20:06
-
20:00
-
19:47
-
19:45
-
19:39
-
19:30
-
19:10
-
19:07
-
19:00
-
18:54
-
18:46
-
18:41
-
18:38
-
18:35
-
18:19
-
18:05
-
18:00
-
17:40
-
17:32
-
17:22
-
17:20
-
17:07
-
17:00
-
16:50
-
16:32
-
16:30