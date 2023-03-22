Ларионов прямо на льду обратился к болельщикам «Торпедо» после поражения от СКА

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» завершился четвёртый матч второго раунда Кубка Гагарина. «Торпедо» принимало на своём льду СКА. Победу со счётом 5:3 одержали гости.

После окончания матча серии плей-офф главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов прямо на льду обратился к переполненной арене. Специалист заявил, что команда «вернётся ещё сильнее».

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Напомним, в первом матче серии Кубка Гагарина победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА, во второй встрече также были сильнее армейцы — 5:4. В третьем матче серии сильнее оказался клуб из Санкт-Петербурга со счётом 4:0.

СКА в 10-й раз вышел в финал Западной конференции. На этой стадии армейцы сыграют с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».