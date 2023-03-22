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Ротенберг: в России демократия. Хорошо, что люди из Петербурга продвигаются в карьере

Ротенберг: в России демократия. Хорошо, что люди из Петербурга продвигаются в карьере
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Торпедо» (5:3) оценил выступление солиста Мариинского театра, который выступал в форме нижегородцев.

«Не досадно ли, что матч в Нижнем Новгороде открывал солист Мариинского театра в свитере «Торпедо», фактически выступая против СКА? Ну, у нас в стране демократия. Хорошо, что люди из Санкт-Петербурга продвигаются в карьере. Наши воспитанники тоже ведь играют за «Торпедо», Алексей Кручинин там играет. Так бывает, это жизнь, но хорошо, что ценят культурную столицу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

СКА в 10-й раз вышел в финал Западной конференции. На этой стадии армейцы сыграют с победителем пары ЦСКА – «Локомотив».

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