Губернатор Нижегородской области: спасибо «Торпедо» за фантастический сезон

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал итоги серии Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо» (0-4).

«Торпедо» сражалось до последнего. Где-то не повезло. Но какая же разница между этим поражением и поражением двухлетней давности от «Ак Барса»! Ребята сделали всё возможное. Бились с абсолютным лидером регулярного чемпионата. Спасибо всей команде и тренерскому штабу за фантастический сезон! Он останется в истории Нижегородского хоккея отдельной главой! И, конечно, спасибо лютым болельщикам! Ждём побед в следующем сезоне!» — написал Никитин в своём телеграм-канале.

Напомним, в первом матче серии Кубка Гагарина победу в овертайме со счётом 2:1 одержали хоккеисты СКА, во второй встрече также были сильнее армейцы — 5:4. В третьем матче серии сильнее оказался клуб из Санкт-Петербурга со счётом 4:0. В четвёртом матче, завершившемся сегодня, СКА победил 5:3.