Малкин опередил 10-кратного обладателя Кубка Стэнли Беливо в списке лучших бомбардиров

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт — 2:0 в пользу «Пингвинз».

Во второй шайбе «Питтсбурга» поучаствовал Евгений Малкин, отдавший результативную передачу.

36-летний форвард набрал своё 1220-е (468+752) очко в 1052-й встрече в НХЛ. Благодаря этому Малкин опередил 10-кратного обладателя Кубка Стэнли, великого нападающего «Монреаль Канадиенс» Жана Беливо в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Канадский хоккеист набрал 1219 (507+712) в 1125 матчах в НХЛ. Малкин вышел на 44-ю позицию в списке лучших бомбардиров в истории лиги.