Малкин опередил 10-кратного обладателя Кубка Стэнли Беливо в списке лучших бомбардиров
Поделиться
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Питтсбург Пингвинз».
На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт — 2:0 в пользу «Пингвинз».
Во второй шайбе «Питтсбурга» поучаствовал Евгений Малкин, отдавший результативную передачу.
36-летний форвард набрал своё 1220-е (468+752) очко в 1052-й встрече в НХЛ. Благодаря этому Малкин опередил 10-кратного обладателя Кубка Стэнли, великого нападающего «Монреаль Канадиенс» Жана Беливо в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Канадский хоккеист набрал 1219 (507+712) в 1125 матчах в НХЛ. Малкин вышел на 44-ю позицию в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
05:48
-
04:21
-
01:57
- 22 марта 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:21
-
23:20
-
23:00
-
22:56
-
22:47
-
22:39
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:21
-
22:09
-
22:00
-
21:59
-
21:54
-
21:45
-
21:39
-
21:22
-
21:08
-
21:00
-
20:52
-
20:43
-
20:40
-
20:25
-
20:06
-
20:00
-
19:47
-
19:45
Партнерский контент