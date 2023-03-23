Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби установил уникальное достижение за всю историю НХЛ

Сидни Кросби установил уникальное достижение за всю историю НХЛ
Комментарии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 5:2.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился капитан команды Сидни Кросби, который сегодня достиг отметки в 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ. Как отмечает пресс-служба североамериканской лиги, канадский форвард стал первым игроком за всю историю НХЛ, кому удалось оформить сезон с 30+ голами сначала в 18-летнем возрасте, а затем и в возрасте 35+ лет.

Напомним, что родившийся 7 августа 1987 года Кросби дебютировал в НХЛ в сезон-2005/2006. В 18-летнем возрасте в дебютном сезоне Сидни забросил 39 шайб в 83 матчах. В этом сезоне 35-летний нападающий принял участие в 71 матче, в котором забросил 30 шайб.

Кросби оформил грандиозное достижение в НХЛ! Теперь он в шаге от великого рекорда Гретцки Кросби оформил грандиозное достижение в НХЛ! Теперь он в шаге от великого рекорда Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023