Сидни Кросби установил уникальное достижение за всю историю НХЛ

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 5:2.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился капитан команды Сидни Кросби, который сегодня достиг отметки в 30 голов в нынешнем сезоне НХЛ. Как отмечает пресс-служба североамериканской лиги, канадский форвард стал первым игроком за всю историю НХЛ, кому удалось оформить сезон с 30+ голами сначала в 18-летнем возрасте, а затем и в возрасте 35+ лет.

Напомним, что родившийся 7 августа 1987 года Кросби дебютировал в НХЛ в сезон-2005/2006. В 18-летнем возрасте в дебютном сезоне Сидни забросил 39 шайб в 83 матчах. В этом сезоне 35-летний нападающий принял участие в 71 матче, в котором забросил 30 шайб.