Макдэвид стал лучшим действующим игроком НХЛ по очкам в большинстве в одном сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Аризону Койотс». После двух периодов счёт в матче равный — 2:2.

В составе «Ойлерз» заброшенной шайбой отметился капитан команды Коннор Макдэвид, открывший счёт в матче на шестой минуте первого периода при игре в большинстве. Лидирующий в гонке бомбардиров канадский форвард набрал 62-е очко в большинстве в этом сезоне, благодаря чему он стал лучшим действующим игроком НХЛ по очкам, набранным в большинстве в одном сезоне.

Ранее это достижение принадлежало капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в сезоне-2006/2007 набрал 61 очко в большинстве. Сегодня Макдэвиду удалось превзойти достижение Кросби 16-летней давности.