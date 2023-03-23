Макдэвид стал лучшим действующим игроком НХЛ по очкам в большинстве в одном сезоне
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Аризону Койотс». После двух периодов счёт в матче равный — 2:2.
В составе «Ойлерз» заброшенной шайбой отметился капитан команды Коннор Макдэвид, открывший счёт в матче на шестой минуте первого периода при игре в большинстве. Лидирующий в гонке бомбардиров канадский форвард набрал 62-е очко в большинстве в этом сезоне, благодаря чему он стал лучшим действующим игроком НХЛ по очкам, набранным в большинстве в одном сезоне.
Ранее это достижение принадлежало капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби, который в сезоне-2006/2007 набрал 61 очко в большинстве. Сегодня Макдэвиду удалось превзойти достижение Кросби 16-летней давности.
Новость по темеСидни Кросби установил уникальное достижение за всю историю НХЛ
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