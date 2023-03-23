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Мухамадуллин набрал первое очко за фарм-клуб «Сан-Хосе»

Мухамадуллин набрал первое очко за фарм-клуб «Сан-Хосе»
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Российский защитник Шакир Мухамадуллин принял участие во втором матче АХЛ в составе фарм-клуба «Сан-Хосе». «Сан-Хосе Барракуда», за который выступает россиянин, повторно уступил «Колорадо Иглз» со счётом 2:3.

Мухамадуллин отметился результативной передачей при голе в большинстве. По итогам матча россиянин заработал показатель полезности «0», нанеся два броска по воротам.

Напомним, в конце февраля права на Мухамадуллина в результате крупного обмена перешли к «Сан-Хосе» от «Нью-Джерси Дэвилз». Шакир провёл предыдущую часть сезона в КХЛ, выступая за «Салават Юлаев». В 67 матчах регулярного чемпионата защитник записал на свой счёт 25 (6+19) очков при показателе полезности «+16». В шести встречах плей-офф хоккеист набрал 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности «+1».

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