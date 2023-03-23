«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30

Сегодня, 23 марта, в Ярославле пройдёт четвёртый матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между местным «Локомотивом» и ЦСКА. Счёт в серии 2-1 в пользу армейцев.
Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
В рамках плей-офф КХЛ команды встречались между собой трижды. Эта встреча будет третьей подряд в плей-офф между этими соперниками. В прошлом сезоне сухую победу в серии одержали армейцы. Две из трёх серий выигрывала московская команда. Лишь в сезоне-2016/2017 ярославской команде удалось пройти ЦСКА в шести матчах в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. В первом матче серии победу со счётом 2:0 одержал ЦСКА. Во втором матче «Локомотив» к 34-й минуте вёл 2:0, но упустил преимущество и проиграл — 2:3. В третьем матче железнодорожники одержали крупную победу со счётом 6:2.
В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи будут сыграны 25 и, если потребуется, 27, 29 марта.
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