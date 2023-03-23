Игроки «Чикаго» не будут надевать радужные майки из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ

Хоккеисты «Чикаго» не будут надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед предстоящим матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером», сообщает CBC.
Отмечается, что после принятия в РФ закона о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино у клубов Национальной хоккейной лиги, в которых выступают российские игроки, появились сложности с реализацией соответствующих акций. «Блэкхоукс» решили не использовать радужные свитера в рамках акции в поддержку ЛГБТ-сообществ, сославшись на соображения безопасности для российских хоккеистов клуба. В составе «Чикаго» выступают россияне — защитник Никита Зайцев и голкипер Антон Худобин.
Сообщается, что после разговора с игроками совместно с юристами, было принято решение не надевать радужные майки на разминку матча с «Ванкувером», который пройдёт 27 марта в Чикаго.
Напомним, ранее в этом сезоне российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отказался надевать джерси с ЛГБТ-символикой. После этого «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота Уайлд» и голкипер «Сан-Хосе» Джеймс Раймер последовали его примеру.
- 23 марта 2023
-
13:20
-
13:02
-
12:30
-
12:01
-
11:25
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:28
-
10:05
-
09:55
-
09:35
-
09:21
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
07:40
-
07:31
-
07:26
-
07:17
-
07:07
-
06:59
-
05:48
-
04:21
-
01:57
- 22 марта 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:21
-
23:20