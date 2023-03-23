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Игроки «Чикаго» не будут надевать радужные майки из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ

Игроки «Чикаго» не будут надевать радужные майки из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ
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Хоккеисты «Чикаго» не будут надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед предстоящим матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером», сообщает CBC.

Отмечается, что после принятия в РФ закона о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино у клубов Национальной хоккейной лиги, в которых выступают российские игроки, появились сложности с реализацией соответствующих акций. «Блэкхоукс» решили не использовать радужные свитера в рамках акции в поддержку ЛГБТ-сообществ, сославшись на соображения безопасности для российских хоккеистов клуба. В составе «Чикаго» выступают россияне — защитник Никита Зайцев и голкипер Антон Худобин.

Сообщается, что после разговора с игроками совместно с юристами, было принято решение не надевать радужные майки на разминку матча с «Ванкувером», который пройдёт 27 марта в Чикаго.

Напомним, ранее в этом сезоне российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отказался надевать джерси с ЛГБТ-символикой. После этого «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота Уайлд» и голкипер «Сан-Хосе» Джеймс Раймер последовали его примеру.

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