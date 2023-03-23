«Трактор» анонсировал продление контракта с Ткачёвым роликом из компьютерной игры
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«Трактор» в своём телеграм-канале анонсировал продление контракта с форвардом клуба Владимиром Ткачёвым на два года роликом из компьютерной игры.
«Теннис большой – это хорошо», – написано в сообщении «Трактора».
В регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Ткачёв сыграл в 63 матчах, в которых набрал 37 (16+21) очков при показателе полезности «-10».
29-летний форвард является бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров (2011) и чемпионата мира среди молодёжных команд (2013). В сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».
Напомним, челябинский клуб закончил регулярный сезон-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ на девятом месте, набрав 72 очка за 68 матчей.
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