«Трактор» анонсировал продление контракта с Ткачёвым роликом из компьютерной игры

«Трактор» в своём телеграм-канале анонсировал продление контракта с форвардом клуба Владимиром Ткачёвым на два года роликом из компьютерной игры.

«Теннис большой – это хорошо», – написано в сообщении «Трактора».

В регулярном сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Ткачёв сыграл в 63 матчах, в которых набрал 37 (16+21) очков при показателе полезности «-10».

29-летний форвард является бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров (2011) и чемпионата мира среди молодёжных команд (2013). В сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».

Напомним, челябинский клуб закончил регулярный сезон-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ на девятом месте, набрав 72 очка за 68 матчей.