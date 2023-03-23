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Новиков: Овечкин как путевая звезда. В Швеции, Финляндии его должны ставить в пример

Новиков: Овечкин как путевая звезда. В Швеции, Финляндии его должны ставить в пример
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о церемонии чествования капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по случаю его выхода на второе место в списке лучших снайперов НХЛ, а также оценил виляние 37-летнего форварда на мировой хоккей.

«При всех проблемах и несправедливостях, которые есть сейчас, всё равно происходят моменты, объединяющие людей. Я всегда подчеркиваю, что хоккей – это единственный для нас вид спорта с такой географией. И мы можем показать себя на американском континенте – своё поведение, культуру, мастерство и характер. Как и хоккеисты из других стран, финны, шведы и так далее. И поэтому, конечно, церемония чествования Александра Овечкина была очень трогательной. Он это заслужил. Его чествовали на уровне Горди Хоу, величайших хоккеистов Северной Америки. Там ценят мастерство, преданность, характер, человеческие качества.

Овечкин как путевая звезда, он принадлежит всему мировому хоккейному сообществу. В Швеции, в Финляндии его тоже должны ставить в пример. Такие спортсмены переросли границы. Его роль огромна, и не только как хоккеиста, но и как представителя нашей страны. По совокупности качеств человека и спортсмена рядом с ним никого нет и не будет. Кто-то может сыграть красивее, но такой отчаянный и преданный хоккею – это про Овечкина. Поэтому желаем ему здоровья и забивать по возможности. Это все тяжелейший труд, колоссальные психологические и физические нагрузки», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Ранее многие звезды НХЛ поздравили Овечкина с выходом на второе место в списке снайперов лиги.

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