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Буре прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение сборной России до сезона-2024/2025

Буре прокомментировал решение ИИХФ продлить отстранение сборной России до сезона-2024/2025
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Специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре высказался о продлении отстранения российской сборной.

«ИИХФ исходит из ситуации, которая есть сейчас в мире. Для нас решение ничего не значит, продолжаем работать так же, как работали. Это решение может поменяться в любой момент. Я, как член совета ИИХФ продолжаю делать всё, что от меня зависит», — приводит слова Буре пресс-служба ФХР.

Напомним, накануне совет Международной федерации хоккея определил, что повторное включение сборных России и Беларуси в соревнования под эгидой федерации небезопасно, и продлил отстранение команд на сезон-2023/2024. Таким образом, сборные России и Беларуси пропустят третий чемпионат мира подряд.

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