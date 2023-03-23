Экс-судья Иванюк: Разин часто справедливо критиковал арбитров

Известный хоккейный судья Александр Иванюк рассказал о критике бывшего главного тренера «Северстали» Андрея Разина в адрес арбитров и рассказал про эпизод седьмого матча серии плей-офф череповчан с ЦСКА (3-4 в серии).
«В некоторых моментах это всё эмоции, «горячка» во время игры. Но часто Разин критиковал справедливо. Знаете, как тренеров снимают: пять-шесть матчей проиграл, и всё – безработный. Две-три ошибки судья совершил, и команда проиграла в одну шайбу.
В том моменте, когда в седьмом матче с ЦСКА игрок «Северстали» получил травму, а судья не дал свисток, была ли ошибка? В правилах записано, что, если игрок получил травму, не опасную для жизни, судья имеет право не давать свисток, пока шайбой не завладеет его команда. Если хоккеисту попали в ногу и он лежит, то извините, но это уже его проблемы. Матч остановят только тогда, когда шайба будет у его команды.
Игрок «Северстали» коснулся шайбы? В правилах записано «овладел шайбой». То, что шайба попала в клюшку игрока «Северстали» и её перехватил соперник, это не овладел. Хоккеист должен хотя бы метр её провести. Хотя я считаю, что должны были свистнуть. Но судьи решили, что игрок не овладел шайбой. Хоккей – это всё-таки игра для болельщиков, а им нужно взятие ворот. Поэтому судьи должны дать возможность забить. Есть ещё такой момент: если шайба попала в маску вратаря, то судья должен остановить игру. Однако если есть возможность забить гол, то свисток не надо давать», — цитирует Иванюка «РБ Спорт».
Напомним, на пресс-конференции, посвящённой закрытию сезона, Разин заявил, что не будет продлевать контракт с «Северсталью». Причиной наставник назвал тот факт, что «исчерпал себя» в череповецкой команде.
- 23 марта 2023
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