«Молимся, что всё будет хорошо». Кравец — о травме капитана «Авангарда» Шарипзянова

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Металлургом» (4:1) рассказал о состоянии защитника омичей Дамира Шарипзянова. В третьем периоде 27-летнему игроку обороны коньком порезало руку, и хоккеист быстро отправился в раздевалку.
«Считаю, что игра в шесть защитников – это очень хорошо. Это на чемпионате мира надо играть в четыре пары, а в КХЛ в три пары – оптимально. Не считаю, что мы легко выиграли серию 4-0, и сегодняшняя игра это подтвердила. Победа с кровью.
У Шарипзянова рана, его увезли в больницу. Надеемся, молимся, что всё будет хорошо», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Ястребы» в финале Восточной конференции сыграют с победителем пары «Ак Барс» — «Адмирал».
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