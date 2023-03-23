«В октябре в это не поверил бы». Кравец прокомментировал выход «Авангарда» в финал Востока

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Металлургом» (4:1) и оценил выход «ястребов» в финал Кубка Гагарина Восточной конференции.
«Хочу поблагодарить ребят и весь тренерский штаб за отличную работу в этой серии. По игре – очень тяжёлая игра. Все четыре матча были похожи, рядышком всё. Сегодня проявили мужество, характер, лидеры забили важнейшие голы, другие ребята отработали в обороне. Отдохнём немного и будем готовиться к следующей серии.
Всякий раз были сильнее в концовке? За счёт реализации своих моментов. Надо подумать, как заполнить паузу. Но нужно отдохнуть, всё-таки голова должна быть свободна у ребят.
Когда я возглавил клуб, моя первоочередная задача была поставить оборону, потому что в атаке есть мастера. Если бы на моей первой тренировке в октябре сказали, что выведу «Авангард» в финал конференции? Я бы не поверил тогда. Порадовался, что обо мне так думают, но не поверил бы», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 23 марта 2023
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