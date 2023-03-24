Расписание матчей плей-офф КХЛ 24 марта
Поделиться
Сегодня, 22 марта, пройдёт очередной матч второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланирована одна игра. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
«Ак Барс» в единственной встрече дня в Казани примет «Адмирал». В первой встрече сильнее оказались казанцы. Дальневосточная команда, уступая с середины первого периода, смогла отыграться, однако всё равно потерпела поражение — 2:3. Во втором матче «барсы» одержали волевую победу со счётом 2:1. В третьей игре команды не забили голов в основное время, в овертайме сильнее оказались «моряки» — 1:0. В четвёртой встрече всё также решилось в дополнительное время. На этот раз сильнее оказались казанцы — 2:1 ОТ. Счёт в серии — 3-1 в пользу «барсов».
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
24 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 24 марта 2023
-
08:00
-
07:52
-
07:47
-
07:13
-
07:12
-
07:03
-
06:58
-
06:54
-
06:54
-
06:47
-
05:48
-
04:58
-
04:52
-
04:46
-
04:44
-
04:43
-
04:39
-
04:36
-
04:28
-
04:15
-
03:51
-
03:48
-
03:15
-
03:12
-
02:50
-
02:48
-
02:17
- 23 марта 2023
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:43
-
22:24
-
22:16
-
22:14
-
22:09
Партнерский контент