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Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
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Расписание матчей плей-офф КХЛ 24 марта

Расписание матчей плей-офф КХЛ 24 марта
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Сегодня, 22 марта, пройдёт очередной матч второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланирована одна игра. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

«Ак Барс» в единственной встрече дня в Казани примет «Адмирал». В первой встрече сильнее оказались казанцы. Дальневосточная команда, уступая с середины первого периода, смогла отыграться, однако всё равно потерпела поражение — 2:3. Во втором матче «барсы» одержали волевую победу со счётом 2:1. В третьей игре команды не забили голов в основное время, в овертайме сильнее оказались «моряки» — 1:0. В четвёртой встрече всё также решилось в дополнительное время. На этот раз сильнее оказались казанцы — 2:1 ОТ. Счёт в серии — 3-1 в пользу «барсов».

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
24 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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