Расписание матчей плей-офф КХЛ 24 марта

Сегодня, 22 марта, пройдёт очередной матч второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланирована одна игра. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

«Ак Барс» в единственной встрече дня в Казани примет «Адмирал». В первой встрече сильнее оказались казанцы. Дальневосточная команда, уступая с середины первого периода, смогла отыграться, однако всё равно потерпела поражение — 2:3. Во втором матче «барсы» одержали волевую победу со счётом 2:1. В третьей игре команды не забили голов в основное время, в овертайме сильнее оказались «моряки» — 1:0. В четвёртой встрече всё также решилось в дополнительное время. На этот раз сильнее оказались казанцы — 2:1 ОТ. Счёт в серии — 3-1 в пользу «барсов».